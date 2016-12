Il Simbolismo in una grande mostra a Milano

Una grande mostra dedicata al Simbolismo, il movimento culturale nato in Francia alla fine del XIX secolo che ricerca, dietro l’apparenza della razionalità, una realtà più profonda e sensibile che può essere percepita e compresa attraverso l’intuizione dell’arte. La mostra curata da Fernando Mazzocca e Claudia Zevi, con la collaborazione di Michel Draguet, mette a confronto per la prima volta artisti italiani e stranieri come Fernand Khnopff, Jean Delville, Ferdinand Hodler, Arnold Böcklin, con una raccolta di opere mai esposte in Italia. Il percorso espositivo, ch è suddiviso in 21 sezioni tematiche, accompagna il visitatore in un viaggio onirico tra le poesie di Baudelaire, i demoni di Odillon Redon, i miti di Gustave Moreau, l’amore interpretato da Giovanni Segantini, le magiche decorazioni di Galileo Chini, fino ad arrivare nella fantastica atmosfera delle Mille e una notte, con il ciclo decorativo che Zecchin ha realizzato proprio poco prima della Grande Guerra.