La Romeria del Rocio - Tiempo Detente

Il Rocio è un piccolo paese in provincia di Huelva dove ogni anno, durante la Pentecoste, si celebra in onore della Madonna un pellegrinaggio: la Romeria del Rocio. Meno famoso di quello di Santiago di Compostela, il pellegrinaggio del Rocio sembra risvegliare con musiche e canti la Aldea (il paesino) da un incantesimo che, per tutto l’anno, ne rallenta notevolmente i ritmi della vita quotidiana.. Le parole della sevillana “Tiempo Detente” spiegano il senso del Rocío come pellegrinaggio, come voto di adorazione e atto di fede, come realtà a sé stante fatta di sogno, di canto, di fatica. Il tempo del Rocio è senza dubbbio, un tempo sospeso, in cui la sabbia fa da tappeto ai passi, il canto arrotonda il profilo monumentale della Ermita del Rocio e sfuma nelle penombre della sera la sponda del fiume che saluta il pellegrino con i suoi giunchi, nel silenzio della laguna che circonda la Aldea rotto solo dai trilli che scandiscono le sevillanas per la Virgen. Le notti del cammino appena illuminano il Coto de Doñana, Parco Nazionale dove convivono diverse specie di uccelli e di alberi, La sabbia dorata, la palude dove caminano cavalli e fenicotteri, il verde dei pini medteranei sono il paesaggio di sfondo a questa marcia di devozione e di fede, dove con gli abii ella trazionione onati di rose un milione di persone provenienti da tute le ragioni dell’Andalusia compie il suo camino di fede. Si prega tutta la notte ballando a ritmo di palmas mentre di giorno si cammina dietro il “Sin Pecado”, il carro della vergine trainato da due Buoi, fino all’arrivo all’aldea dove la festa ha inizio e prosegue senza interruzioni fino alla Domenica di Pentecoste.