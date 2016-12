A Genova in mostra la Genesi di Sebastião Salgado

Un viaggio durato 8 anni con l’obiettivo di riscoprire il ruolo dell’uomo nella natura, osservando gli elementi da cui è nata la vita, gli animali ancora “selvaggi”, i luoghi più incontaminati, le tribù che hanno conservato stili di vita ancora “primitivi”. Un viaggio antropologico, che permette di osservare, attraverso l’obiettivo fotografico di Salgado, il nostro pianeta, con uno sguardo che vuole essere un monito e desidera farci acquisire la consapevolezza che dobbiamo salvaguardare il nostro mondo ancora incontaminato: cambiando il nostro stile di vita, assumendo comportamenti più rispettosi della natura e di ciò che ci circonda, perchè sviluppo non deve più essere sinonimo di distruzione. Sono oltre 200 le fotografie in bianco e nero esposte in mostra, che raccontano con grande emozione una ricerca estetica, etica e spirituale che si rivolge soprattutto alle nuove generazioni, documentando i luoghi incontaminati di un pianeta ancora vivo e da preservare: dalle foreste tropicali dell’Amazzonia, del Congo, dell’Indonesia e della Nuova Guinea ai ghiacciai dell’Antartide, dalla taiga dell’Alaska ai deserti dell’America e dell’Africa fino ad arrivare alle montagne dell’America, del Cile e della Siberia. Salgado è considerato il più importante fotografo documentarista contemporaneo. La mostra curata da Lélia Wanick Salgado, moglie di Sebastião, e prodotta da Civita su progetto di Contrasto e Amazonas Images sarà visibile a Genova, a Palazzo Ducale, Sottoporticato, fino al 26 giugno 2016.